a verdadera noticia del emasculado G-7 fue la reconciliación de Estados Unidos (EU), en la etapa Biden, con sus socios maltratados por Trump.

Se manejaron magnos tópicos en forma grandilocuente, pero sin sustancia, para el financiamiento de su concreción.

Biden usó la plataforma del G-7 para lanzar su inviable dicotomía de democracias (léase los aliados de EU) contra autocracias (léase China y Rusia): dualidad esbozada en su Guía interina de seguridad estratégica nacional (https://bit.ly/3pQOc4w).

Sean demócratas o republicanos, EU no puede vivir sin su maniqueísmo caduco ahora en la era tripolar/multipolar.

El grave problema de ese maniqueísmo consubstancial a EU es que es lineal, daltónico y cíclope, y no respeta niveles ni jerarquías en un mundo tan complejo y plural.

The Washington Post admite la falta de “entusiasmo ( sic)” de los aliados de EU en el G-7 para adoptar una “línea dura ( sic) contra China (https://wapo.st/3vurcdb)”.

Otra noticia de la Cumbre del G-7 es que Rusia no fue citada y su lugar maligno lo tomó China: en forma abierta por EU, en forma sutil por Gran Bretaña (GB), Francia y Canadá y, en forma elusiva, por Italia, Alemania y Japón.

Aquí se dio una bifurcación sorprendente al dividirse el G-7 en cuatro países críticos de China y su Ruta de la Seda (EU, GB, Canadá y Francia para configurar un G-4 interno) frente a un G-3 interno conformado por Italia/Alemania/Japón.

Sin rubor, GB pretende montar en forma acrobática dos caballos simultáneos con diferentes direcciones –plasmado en la “arquitectura de su política exterior Gran Bretaña Global que pregona vínculos comerciales más profundos y mayores inversiones de China que rechaza una nueva guerra fría con China ( Financial Times, FT , 16/3/21)– mientras pontifica a China sobre los fariseos Derechos Humanos .

Hasta Financial Times (13/6/21) reconoce que la nueva iniciativa Build Back Better for the World (B3W) fracasó en acordar los detalles de cómo sería financiado y qué implicaría . ¡Pura venta de humo!

El programa B3W considera movilizar fondos privados cuando las necesidades en infraestructura de los países pobres serían de 40 mil millones de dólares en los próximos 15 años. ¿Quién y cómo se financiarán?