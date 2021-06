Velasco Coello declaró ayer al mismo diario empresarialmente antiobradorista que en política no hay casualidades. Yo no me voy a dejar amedrentar; lo digo con toda firmeza y claridad . Además, según la nota firmada por Carlos Álvarez, el actual coordinador de los senadores del Verde habría dicho “que no entendía cuál es ‘la molestia’ que pudo haber generado al titular del Poder Ejecutivo federal, el que hubiese declarado que todas las voces deben ser escuchadas”, y lo que también vemos es que el SAT se ha venido utilizando como medio de presión política .

Como suele suceder en el Verde, estas fintas pueden quedar subsanadas con algún arreglo que dé más ganancia a estos tradicionales vividores de la política. Lo lamentable es que el gobierno de la regeneración nacional siga en enredos tácticos con este grupo y le siga dando fuerza y vigencia, que ahora o más adelante pueden ser usadas contra la propia 4T.

A reserva de un análisis más detallado, ha de decirse de entrada que la anunciada propuesta presidencial para desaparecer la vía de representación proporcional, llamada plurinominal, para alcanzar cargos legislativos, es de alto valor efectista, pero no significa por sí misma un cambio a profundidad en el esquema de representación popular en las cámaras. Las candidaturas pluris fueron pensadas para dar presencia a las minorías (Morena lo será, en algún momento) y para habilitar cuadros técnicos o intelectuales que no ganarían por la ruta de la mayoría relativa. De este tema y del INE a renovar se hablará con más amplitud más adelante.

¡Hasta mañana, con el reconocimiento, en forma de futura iniciativa presidencial, de que la Guardia Nacional nunca fue civil, como se prometió, sino plena e inequívocamente militar!

