o pasó una hora de que el presidente López Obrador anunciara que enviará al Congreso de la Unión tres iniciativas de reforma constitucional –una electoral, otra energética y una más en materia de seguridad– cuando ya se estaba levantando en contra el vocerío de siempre. No dicen, sin embargo, que los partidos de oposición tuvieron la oportunidad de descarrilar las iniciativas, derrotando a Morena en las elecciones del pasado 6 de junio, pero no recibieron el suficiente respaldo ciudadano. Morena conservó la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y tiene a su alcance conseguir la mayoría calificada mediante el voto de diputados de otros partidos. Así que, vencida la oposición, el presidente López Obrador siente que cuenta con apoyo suficiente del electorado para sacar adelante sus tres reformas constitucionales. La primera, según explicó, será para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad; la legislación de primer nivel ya fue aprobada, pero se encuentra suspendida por jueces federales. Luego, la electoral, pretende cambiar el rostro y la estructura del Instituto Nacional Electoral, a la vez que bajar el numero de diputados, eliminando los 200 plurinominales y el costo de las elecciones. (Si, Lorenzo y Ciro quedarían fuera). Y por último, el cambio en materia de seguridad, cuyo fin será incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por supuesto, las modificaciones constitucionales también admiten recursos de inconformidad en México y el extranjero. Paralelamente, se llevarán a cabo dos consultas. Una, que intenta llevar a juicio a los ex presidentes del neoliberalismo, aunque la pregunta fue cambiada por la Suprema Corte y su redacción es confusa, pero aun así se llevará a cabo, sin participación de partidos políticos. Y la otra, la de revocación del mandato presidencial.

Tercera vez que se equivocan