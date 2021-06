Mireya Cuéllar y Antonio Heras

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de junio de 2021, p. 25

Mexicali, BC., Ante la imposibilidad financiera de conectar la península de Baja California con el sistema eléctrico nacional, el gobierno federal autorizó la instalación de una planta fotovoltaica en el desierto mexicalense, con capacidad para generar 2 mil 546 megavatios (MV) diarios, para abastecer las necesidades locales, incluidos los 550 MV que requiere el gobierno para mantener el sistema de bombeo de agua a la zona costa, Tijuana y Playas de Rosarito, que no cuentan con fuentes de abastecimiento.

El tema del agua es también de energía , explicó el gobernador Jaime Bonilla, tras colocar ayer de manera simbólica, junto con representantes de Next Energy, la primera piedra de la planta que se construirá muy cerca de la geotérmica de Cerro Prieto. Tendrá inversión privada de 16 mil millones de pesos en una superficie de 550 hectáreas en el kilómetro 31 de la carretera federal 5 en Mexicali.

Autonomía eléctrica

Con esta obra, dijo Bonilla, se dará autonomía eléctrica a Baja California, pues no está conectada a la red nacional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los asistentes ponderaron la importancia de aprovechar el sol de esta región del país.