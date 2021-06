Patricia Vázquez

Miércoles 16 de junio de 2021, p. 25

Mahahual, Qr., La Asociación de Empresarios de Costa Maya solicitará a los tres niveles de gobierno decretar alerta sanitaria para que se atienda de inmediato el problema del arribo masivo de sargazo a las costas de la entidad, lo cual desalienta al turismo, informó Rodolfo Espadas, vicepresidente de la organización.

Las grandes cantidades de alga ya afectan a la zona turística de Mahahual –ubicada en el municipio de Othón P. Blanco (Chetumal), al sur de la entidad–, por los olores nauseabundos que provocan al descomponerse, además de arribar a la franja de arena con peces muertos.

Espadas lamentó en entrevista que el poco turismo que ha visitado Mahahual recientemente acortó sus vacaciones, y expresó su desagrado por el mal olor y las playas llenas del alga en descomposición.

Agregó que la llegada masiva de sargazo es similar a la de 2018; es decir, ya se sabía con tiempo suficiente que el problema existía, pero no se aplicaron las medidas preventivas necesarias para evitar una nueva arribazón de planta acuática.

Reprochó que el gobierno municipal de la capital quintanarroense no colocó anclajes para sostener las barreras antisargazo que se planeó instalar para ese fin; además, los barcos de la Secretaría de Marina (Semar) destinados a recoger las algas no pueden hacer nada, porque el vegetal no se contiene en punto alguno y llega íntegro a la costa, donde no hay capacidad humana para trasladarla al lugar de disposición final que fijó el ayuntamiento.

Comentó que empresarios colocaron barreras artesanales en los arrecifes de Mahahual, enfrente del malecón, lo que sí ha dado resultados, pues impide el paso del sargazo y es posible limpiarlo diariamente.