Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de junio de 2021, p. 19

La reforma fiscal que prepara el gobierno federal es positiva porque fortalece las finanzas del país, indicó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), no obstante, advirtió que es insuficiente porque no contempla incentivos para impulsar la recuperación de la inversión privada.

En conferencia remota, Ángel García-Lascurain, presidente del IMEF, destacó que el planteamiento del Servicio de Administración Tributaria, expresado el lunes, en el sentido de que no se elevarán las actuales tasas de impuestos, es buena al mandar un mensaje de que no habrá nuevos gravámenes ni aumentarán los existentes; además de simplificar los procesos y cuidar que la carga tributaria no se recargue en los de siempre.