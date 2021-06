De La Redacción

La Secretaría de Cultura (SC) federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aseguraron que no se ha ingresado a la ventanilla única del Centro INAH Veracruz solicitud alguna para la construcción del inmueble que se realiza en el predio de la calle Mariano Arista esquina Xicoténcatl, en la Ciudad de Veracruz.

Razón por la que el INAH no ha autorizado dicha construcción. Por el contrario, ha expresado su preocupación por las afectaciones que puede implicar y que, sin duda, representan para el paisaje urbano histórico del puerto.

Se señala que el predio en el que se construye se localiza afuera del perímetro de la Zona de Monumentos Históricos, establecido en declaratoria federal publicada el 1º de marzo de 2004, y no colinda directamente con algún Monumento Histórico en particular, por lo que el INAH no tiene competencia legal para autorizar o regular obras de construcción en dicho lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.