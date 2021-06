A decir de García, autora de Bitácora de mujeres extrañas, se han creado círculos en favor del trabajo realizado por mujeres en literatura en Internet, pero en la vida real, la gente casi no lee a mujeres o no se interesa en darle proyección, difusión o visibilización al trabajo hecho por mujeres mexicanas .

En entrevista, Esther García afirma que muchos intelectuales que se dedican a la escritura y a las humanidades tienen ideas de desvalorizar lo que no está constituido en este eje de poder vertical y lo que traté de hacer con el mapa es que exista un acceso de poder horizontal para todas .

La iniciativa de Esther García contó desde el principio con el apoyo de la autora de La noche de Tlatelolco. La primera persona que me dio todo su apoyo fue Elena Poniatowska con su Fundación. Ella y Felipe Haro nos ayudaron a darle visibilidad y forma a estos mapas de descentralización de la escritura .

Para la elaboración del mapa de escritoras, García se inspiró en el trabajo de María Salguero (geóloga que desde hace varios años realiza un registro de los feminicidios en México a través de un mapeo). Mediante una aplicación de Google empezó en 2020 a registrar en un mapa los nombres de las escritoras que se mencionaban en Twitter; sin embargo, al no contar con la semblanza completa de las autoras, creó una cuenta de correo electrónico y lanzó una convocatoria abierta a través de la página de Facebook para que las autoras enviaran sus biografías.

Para García ha sido importante la cooperación entre todas las escritoras, pues esto ha permitido que cada día se sumen más mujeres al mapa y también se ha brindado apoyo a quienes tienen algún proyecto. Faltan muchas autoras que tal vez no están porque no tienen acceso a las redes sociales. El mayor empuje que ha tenido el mapa es a través de la web y hay escritoras que no usan las redes sociales .

Esther García comparte que el mapa, con 600 autoras registradas hasta este momento, ha sido visitado por más de 62 mil personas. De acuerdo con la creadora, hay muchas poetas en el mapeo, seguidas por las narradoras de cuento y novela, y hay pocas que se han perfilado como ensayistas tanto en español como en len-gua originaria.

De dramaturgas nos han llegado menos semblanzas y de academia y periodismo también han sido pocas las que se han registrado, así que sobresalen las poetas .

Sobre los estados que tienen el mayor número de autoras encabezan la Ciudad de México y Nuevo León, mientras las entidades con menor registro son Durango, Tlaxcala, Zacatecas, Chiapas y Sonora.

Esther M. García nació en Ciudad Juárez en 1987 y en la actualidad radica en Saltillo, Coahuila; ha publicado diversos libros de poesía como La doncella negra y La demoiselle noire. Su más reciente obra es Arco de histeria, libro negro con el que ganó el Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín que convoca el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León.

Para mayor información sobre el registro en el mapa y sobre las actividades que se realizan en línea escribir al correo [email protected] o en la cuenta de Facebook https://www.facebook.com/mapaescritorasmexicanas.