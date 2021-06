Desde el punto de vista académico, añadió el ex rector de la universidad argentina Javier Gortari, “nos parece importante poner en valor la obra de Eduardo Galeano y su trayectoria porque ésta no se ajusta a los cánones específicos de la academia, y porque durante mucho tiempo, y todavía, el sistema universitario tiene una fuerte característica de eurocentrismo.

“En estos tiempos de sufrimiento por la pandemia de Covid-19 lo vemos también en la forma en la que se están distribuyendo las vacunas, concentradas en los países imperialistas. Ante todo ello, Eduardo nos sigue interpelando desde Las venas abiertas de América Latina, y nos pone a pensar desde nuestras raíces, desde nuestras configuraciones plurales, desde las diversas naciones y rostros que habitan nuestro continente.”

Carlos Díaz, director de la sede argentina de Siglo XXI Editores, agradeció la distinción en nombre de la familia de Galeano. Recordó que el escritor tenía una visita planeada a la Universidad Nacional de Misiones que debido a su fallecimiento ya no se pudo concretar.

Eduardo odiaba la solemnidad, continuó el editor, los discursos largos y pomposos, las palabras pretenciosas y huecas. Pensaba y hablaba tal como escribía: conciso, al grano, con claridad, sin necesidad de un uso demasiado complejo del lenguaje para darse aires. Era un autor especial.

Díaz contó que cuando pedía a Galeano revisar los textos de presentación para sus libros “Eduardo lo mutilaba, para mi desesperación. Empezaba quitando prácticamente todos los adjetivos, después los juicios de valor, hasta que quedaba un párrafo raquítico que apenas daba una idea básica del contenido de su libro. Le gustaba eso. No quería contratapas que usaran expresiones como ‘el mejor’, ‘su libro más...’, ‘narra magistralmente’, o ‘destinado a convertirse en un clásico’.

“Las presentaciones eran otro tema, le parecía un horror juntar a dos o tres amigos para decir que él era un fenómeno y su libro una maravilla. En cambio, le gustaba sentarse en el escenario y leer. Era un genio en lo suyo: leía historias, las actuaba un poco, hinoptizando a todos los que estábamos escuchando.

“Cuando me dio la obra de su vida para que la publicara me puso una única condición. Me dijo: ‘a mí me gusta escribir, caminar y vivir tranquilo, así que por favor no me pidas que dé mil notas y entrevistas. Al lanzar un nuevo libro sí, pero después, quiero vivir tranquilo’.

“El siempre apostó a construir muy de a poco y siempre desde abajo. Hasta el final de su vida fue un hombre curioso, una persona que deseaba el encuentro con otros, escuchar, charlar, conocer, entender.