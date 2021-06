Según las fuentes consultadas, uno de los puntos centrales del diálogo con los representantes de las secretarías mexicanas será la negociación para abrir sus fronteras de tránsito terrestre no esencial, cerradas desde marzo del año pasado para evitar la propagación del Covid-19.

En su visita de trabajo a México, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunirá con representantes de alto nivel de la administración mexicana para evaluar estrategias en torno a la migración, seguridad fronteriza, la reapertura de la frontera común –cerrada al tránsito terrestre no esencial debido al Covid-19–, el avance de la vacunación en la zona y la recuperación económica tras la pandemia.

En el caso de la atención a la migración, se avanzará en la agenda común al respecto. Cabe recordar que históricamente la Casa Blanca considera este tema como un asunto de seguridad nacional, por ello recae en el DHS.

Mayorkas es de los funcionarios de la administración de Joe Biden que constantemente exhorta a quienes pretenden migrar a no hacerlo y mejor quedarse en casa. Su argumento es que los peligros de la ruta ponen en riesgo su integridad y seguridad; además, advierte que no serán admitidos en Estados Unidos. No vengan , ha sido su mensaje.

La atención al tema migratorio se ha convertido en uno de los puntos medulares de la administración de Biden, debido a que desde hace unos meses aumentó considerablemente el flujo de personas de Centroamérica y México hacia Estados Unidos. También fue uno de los asuntos más relevantes discutidos durante el encuentro bilateral entre la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada.