Agregó: “en la primera página se lee: ‘este pasaporte es otorgado por las autoridades civiles autónomas de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (Marez) y las Juntas de Buen Gobierno (JBG), Chiapas, México. Sólo es válido durante el periodo establecido y en el lugar descrito. Este documento consta de 32 páginas y no es válido si presenta deterioro, cortes, tachaduras y enmiendas’”.

Manifestó que en las páginas 2 y 3 hay espacios para: foto del titular, sus datos personales, datos de la Junta de Buen Gobierno y Marez que expiden el documento. Trabajo que va a desempeñar. La fecha de expedición y el calendario y geografía donde va a cumplir el trabajo. Lugar para sello de Marez y de JBG .

En las páginas 4 y 5, abundó, se establecen las limitantes de su titular, en el sentido de que no puede ni debe pedir ni recibir apoyos en moneda o especie para su beneficio propio o de su familia, más allá de los estrictamente necesarios para cumplir con el trabajo que se le ha encomendado; sólo podrá hacer el trabajo que se específica en este mismo documento; tiene prohibida la portación y uso de armas de fuego de cualquier tipo, y no puede proponer, ni sugerir ni alentar cualquier actividad que implique, o derive en, el uso de armas de fuego en el lugar donde haga su trabajo .