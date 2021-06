Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 15 de junio de 2021, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador definió que no fue poca cosa ganarles a todos los que se sumaron, incluidos –dijo– sus antecesores Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, así como Diego Fernández de Cevallos, para tratar de impedir que Morena y sus aliados mantuvieran la mayoría en la Cámara de Diputados.

Informó que esta semana su gobierno difundirá la pregunta de la consulta respecto de si se investiga o no a los ex presidentes, pero acotó que su postura es la misma de cuando tomó protesta en 2018: de punto final, con la garantía de no repetición de actos indebidos .

En su conferencia en Palacio Nacional, en la que insistió que hay un sector de la clase media muy individualista, aspiracionista , también se refirió a la entrevista de León Krauze a Jorge Ramos.

Mientras esperaba a que se reprodujera un fragmento del video con la conversación, dijo que Ramos, “parece ser, aun con las diferencias que tenemos, lo que le dijo fue: ‘no es Venezuela, México, no hay una dictadura, sí hay democracia en México’… (Krauze) quería que le dijera que yo era un dictador”.

También, tras dos años y medio de su mandato, respondió que no se ha mareado de poder, que ha logrado casi todas las reformas necesarias en la Cuarta Transformación, y agregó: Tengo los pies sobre la tierra. No levito .