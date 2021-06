Ap y De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 15 de junio de 2021, p. 7

Anthony Bourdain fue algo más que un chef de alta cocina y una estrella de rock de la cadena global CNN. Además de ello, este hombre de silueta larguirucha y voz estentórea se convirtió en un cronista formidable del drama de la inmigración y un declarado amante de México.

En uno de sus más entrañables blogs dedicados a este país, titulado Bajo el volcán –un guiño a la obra literaria de Malcolm Lowry–, Bourdain se preguntaba porqué los gringos amaban la comida mexicana, el tequila, la música de mariachi y sus drogas. Sin embargo, algunos eran incapaces de amar a los inmigrantes mexicanos.

Entonces, ¿por qué no amamos a México? Nos encogemos de hombros ante lo que sucede al otro lado de la frontera. Tal vez porque estamos avergonzados, porque México, después de todo, siempre ha estado ahí para ayudarnos a satisfacer nuestras más oscuras necesidades y deseos.

Estas eran las reflexiones de Bourdain, un trotamundos que se volvió un gringo excepcional y se liberó de sus prejuicios.

Cuando Morgan Neville comenzó a hacer un documental sobre el difunto chef y presentador de televisión Anthony Bourdain, una de las primeras cosas que hizo fue repasar todas las canciones a las que éste había hecho referencia. Compiló una lista de 18 horas y media y la llamó Tony.

Neville, el director del retrato de Fred Rogers Won’t You Be My Neighbor?” (”¿Quieres ser mi vecino?”) y el documental ganador del Óscar A 20 pasos de la fama estaba decidido a acercarse a Bourdain a través de un prisma diferente al de su muerte. La música era sólo una pequeña parte, pero fue el comienzo para hacer de Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain, una celebración de su vida, no una investigación forense o un panegírico.

Torrente de emoción

Era el otoño de 2019 cuando Neville empezó. La muerte de Bourdain, quien se quitó la vida en junio de 2018, aún estaba fresca. Para muchos, todavía lo está. Roadrunner... se estrenó el fin de semana en el Festival de Cine de Tribeca, días después del tercer aniversario del deceso. Sólo el debut del tráiler provocó un torrente de emoción y millones de vistas en cuestión de días, una rareza para un documental que muestra cuántos siguen llorando la pérdida de la estrella del rock.

He llegado a pensar en filmes como un acto de terapia para el público , aseguró Neville en una entrevista. Creo que para quienes son admiradores de Tony, como yo, sólo hay un enorme signo de interrogación sobre su vida debido a su muerte. ¿Cómo podría haberse suicidado? Es algo con lo que la gente todavía está lidiando .

Roadrunner..., que Focus Features estrenará en cines el 16 de julio en Estados Unidos, intenta responder esa pregunta con un retrato más completo de Bourdain. Ofrece una nueva perspectiva y contexto a su fin siguiendo el arco de su vida o, más específicamente, su segunda vida. Después de años de trabajar como chef en Nueva York, su libro Kitchen Confidential (que narra los secretos sucios de la industria restaurantera), que lo hizo famoso, bien podría estar por allí. Lo catapultó a la fama en la mediana edad. En Parts Unknown y otros programas de viajes lejanos, que presentaban no sólo alimentos autóctonos, sino un amplio espectro de cultura, historia y pasiones compartidas, se volvió un ícono televisivo poco probable e inusualmente auténtico.