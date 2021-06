Dora Villanueva

Martes 15 de junio de 2021, p. 17

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene identificado un boquete fiscal equivalente a un billón 400 mil millones de pesos, que equivale a una quinta parte del gasto público de este año. La mitad de ese dinero, 700 mil millones de pesos, es resultado de prácticas de evasión y elusión de grandes contribuyentes plenamente identificados .

Raquel Buenrostro, titular del organismo, detalló que la magnitud del dinero no enterado al fisco exhibe que no es necesario aumentar impuestos, sino que paguen los que no lo hacen. Adelantó que en lugar de una reforma fiscal en el sentido tradicional , se incluirá una miscelánea en el Paquete Económico 2022 –a ser presentado en el Congreso en septiembre– que como primer saque permitirá recaudar 200 mil millones de pesos adicionales a los del ejercicio en curso, para posteriormente llegar a 2 por ciento del producto interno bruto (PIB), unos 470 mil millones de pesos.

En conferencia afirmó que el año pasado, en plena pandemia, los esfuerzos de fiscalización fueron equivalentes a una reforma fiscal, al aumentar los ingresos 2.2 por ciento del PIB, siendo que los cambios en 2014 representaron 2.4 por ciento. Y si bien los grandes contribuyentes se quejan y se hacen mártires , no son los únicos a los que se está cobrando. De hecho, pagan una tasa de ISR casi 19 veces menor que las personas físicas y casi ocho veces menos que sueldos y salarios, exhibió.

El SAT presentó la tasa efectiva que pagaron grandes contribuyentes de 40 actividades económicas en los sectores de servicios económicos y financieros, que incluyen bancos, casas de bolsa, seguros, minería, industria manufacturera y farmacéutica, comercio al por menor y al por mayor –equivalentes al 35 por ciento del ISR causado–, entre 2016 y 2019. El objetivo es que quienes se encuentran por debajo de ese parámetro se pongan al corriente.

Por ejemplo, la banca paga una tasa efectiva del ISR de 5.3 por ciento; las casas de bolsa de 4.34 o la minería de 5.51 por ciento. Un asalariado promedio paga un impuesto a la renta de 25.4 por ciento.