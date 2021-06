▲ Un bordado elaborado por Guillermina Ortega. Foto cortesía de la artista

“Hacer instalación me permitió, con un lenguaje contemporáneo, exponer mis ideas acerca del ritual, pero en los recientes 10 años la violencia en el estado de Veracruz me rebasó; tener una hija me hizo imposible quedarme aislada y no sensibilizarme sobre lo que está pasando, por eso me enfoqué en visibilizar esa situación, por ejemplo en un proyecto que se llama Seres de luz, que presenté por primera vez en Canadá.”

La artista huasteca insiste en que el racismo pesa muchísimo en México, “y no sólo es hacia la sangre indígena o morena o afromestiza. En los años 80, cuando estudié en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, fui discriminada por ser de provincia, por ser mujer y por estar casada; luego, en las comunidades huastecas, por no hablar ninguna lengua. Me veían como blanca, porque pesa también cómo define el Estado mexicano al indígena.

“Para ser indígena en este país tienes que hablar una lengua originaria; si ya la perdiste o tus papás nunca la hablaron, ya no eres indígena, según el Estado. En cambio, en Canadá o Estados Unidos se comprende que los padres e hijos de abuelos indígenas lo son también, aunque no hablen la lengua; a todos se les da el estatus de indígena sin problema.

Aquí se tiene que comprobar; además, para ser indígena tienes que ser pobre, vestir con la indumentaria o vivir dentro de la comunidad. No se te perdona que salgas a estudiar una carrera universitaria, aunque ahora hay un poco más de apertura el estigma sigue, y esas diferencias permean al arte indígena.

Ortega reconoce que se educó en el occidentalismo . Fue hasta que regresó a su tierra, décadas después, cuando se rencontró con sus raíces y comenzó la travesía a la inversa, al interior del legado de sus abuelos, para elaborar una nueva forma de hacer y entender el arte.

“En la Huasteca aprendí que sí hay esperanza para el arte indígena, pero se tiene que cambiar la perspectiva al ver las cosas. En estos momentos uno de mis proyectos más importantes como gestora es Piel morena, porque también entendí que ser artista aislado de la gente y viendo todo desde un taller personal de producción es lo peor que me podía pasar, porque me quita de la comunidad.

“Durante este año, luego de que 2020 fue terrible por la pandemia, siguen pasando cosas importantes en el país, y no debemos permitir que nos digan qué es la Conquista. Sobre todo las mujeres debemos plantearnos desde qué identidad asumimos estos cinco siglos.

“Porque también se trata de asumir el feminismo decolonial; es decir, descolonizar el cuerpo para encontrar la sanación en comunidad. Si las creadoras podemos construir conocimiento para erradicar la racialización, la discriminación y la obsesión por el ‘blanqueamiento’ de la sangre, hagámoslo”, concluye la artista, quien radica en Coatepec, Veracruz. Su página de Internet es: http://guillerminaortega.com/.