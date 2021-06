Roberto Garduño y Enrique Méndez

Martes 15 de junio de 2021, p. 27

El sensacionalismo y el amarillismo de los medios de comunicación magnifica el accidente de la línea 12 del Metro y quieren poner a pelear a Marcelo (Ebrard) con Claudia (Sheinbaum); apuestan a que nos fraccionemos, (pero) se van a quedar con las ganas , replicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina y solicitó esperar a conocer el dictamen sobre el peritaje que dio origen a la tragedia, en el transcurso de esta semana.

También aceptó que sí pudo haber ocurrido una filtración de información que dio forma al reportaje del periódico estadunidense The New York Times: Debe haber habido. Es que no alcanza la jefa de Gobierno ni ninguna autoridad, en un gobierno, a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad; en todos los gobiernos hay quienes no sólo no coinciden con nuestro proyecto, sino que están en contra; esto es así en todos lados, hay pruebas suficientes.

Sobre esa forma de obtener información, repuso: Siempre se da. No es eso tan trascedente, no estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido ¿no?, y es muy difícil que no haya fuga de información. Hay que esperar el dictamen. Tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer el dictamen sobre el porqué de este lamentable accidente, qué ocasionó que se venciera esta trabe y perdieran la vida en este accidente 26 personas a las que siempre les vamos a estar guardando nuestro respeto y considerando nuestro afecto a sus familiares .