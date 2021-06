Los primeros reportes indican que la persona presentaba policontusiones, tenía varias excoriaciones en tórax y abdomen. Se informó que tenía varios tatuajes, vestía pantalón corto color negro, y ropa interior azul.

A pesar de que no ha sido identificada, se indaga si podría tratarse de la joven Yuridiana C C, a quien sus familiares reportaron como desaparecida en días pasados.

Este sería el octavo feminicidio en lo que va del año, y el segundo del mes en la entidad. Se dio a conocer que la Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.