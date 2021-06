Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Lunes 14 de junio de 2021, p. 13

Para el diplomático brasileño Ricardo Seitenfus, ex jefe de misión de la OEA en Haití (2008-2010) y Nicaragua (2011-2013), el propósito del secretario general Luis Almagro de promover la suspensión de Nicaragua del organismo mediante la invocación de la cláusula democrática es un error . Opina que siempre es mejor tener adentro, no afuera de la institución a un país con una crisis democrática como la que vive esa nación centroamericana.

El internacionalista reconoce que lo que está haciendo la pareja sandinista –el presidente Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo– es, en efecto, una catástrofe para la democracia . Pero la intervención punitiva de la OEA no es la solución.

Las rupturas diplomáticas no sirven. Contrario a lo que decía Fidel Castro, que la OEA era un ministerio de colonias, el organismo sí es útil; permite a las naciones tener una alternativa distinta a la relación bilateral con Estados Unidos . Sin embargo, acota, para eso hace falta que Almagro entienda su papel. Y me parece que no lo entiende muy bien .

Seitenfus, experto en derecho internacional y organismos multilaterales, considera que la vía que tiene la OEA frente a la crisis nicaragüense es una declaración de condena. No tiene más posibilidades. Para sancionar a los Ortega por el ataque a la oposición en pleno proceso electoral no queda otra vía que la de las relaciones bilaterales .

Agrega: La función de un secretario general al frente de la OEA es, por su naturaleza, la de limar asperezas, redondear los ángulos más conflictivos, propiciar mediciones, buscar consensos. No propiciar las confrontaciones, mucho menos en el contexto actual de América Latina, donde con una mayoría de gobiernos de derecha y una minoría de izquierda los consensos son difíciles. El rol del secretario general de la OEA es facilitar el diálogo entre las naciones, no llevar los conflictos al límite de lo insoportable. Y Almagro hace todo lo contrario, no actúa como debería. Ha resultado más realista que el rey, siempre tratando de quedar bien con quien lo ha apadrinado .

Estados Unidos: doble juego

En el caso nicaragüense, Almagro ha puesto especial empeño en lograr su suspensión. No obstante, para Seitenfus, el apoyo de Estados Unidos a esta medida no está del todo clara.