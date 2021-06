Además, este mes se confirmó la resolución de la auditoría que señaló la responsabilidad del ex subsecretario de finanzas de Veracruz, Carlos Aguirre Morales, en irregularidades administrativas por 701 millones 590 mil pesos halladas al revisar la cuenta pública de la administración del ex mandatario Duarte. Asimismo, en julio de 2020, el tribunal resolvió que Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es responsable del desvío de 239.3 millones de pesos de recursos federales mediante operaciones inexistentes. El ex rector es señalado por el desvío de recursos públicos a empresas fantasmas por medio de contratos otorgados durante la gestión de Rosario Robles al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entre 2012 y 2018, mecanismo conocido como la estafa maestra.

La semana pasada, los magistrados del tribunal confirmaron la resolución del 11 de enero de 2019, donde la ASF estableció una sanción resarcitoria a Simón Pedro de León Mojarro, ex titular de la unidad de coordinación de delegaciones de Sedesol, por 22 millones 462 mil pesos, tras confirmarse irregularidades dentro de dicho esquema.

El pleno aprobó el proyecto de la magistrada Nora Elibeth Urby Genel, quien argumentó que León Mojarro no acreditó sus pretensiones de impugnar el fallo de la ASF.