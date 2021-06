Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Lunes 14 de junio de 2021, p. 5

En los próximos días la dirigencia nacional de Morena presentará a su instituto de formación política una ruta estratégica para la reorganización interna del partido y el programa de capacitación para militantes, gobernadores, legisladores, alcaldes y cualquier persona que represente a los gobiernos de la Cuarta Transformación .

En un comunicado de Mario Delgado, se da cuenta de las acciones que hará el Comité Ejecutivo Nacional, una de ellas es garantizar la trascendencia del proyecto de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México .

A raíz de los resultados electorales para el partido en el gobierno y de la crítica interna por los perfiles de candidatos respaldados por Delgado y los dirigentes morenistas –incluidas las alianzas con otras fuerzas políticas–, la respuesta fue el anuncio de una convocatoria tendiente a la reorganización interna .