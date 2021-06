Precisión de Paco Taibo II a fotos sobre halcones

or un error, que no puede atribuirse a nadie, en la edición del periódico, con motivo del 50 aniversario del ataque de los halcones el 10 de junio de 1971, se acreditan algunas fotos como provenientes del archivo fotográfico de Paco Ignacio Taibo II, cuando no es exactamente así, ya que se trata de un material que reunió Enrique Escalona y yo entregué a La Jornada para que pudiera usarse por quien lo necesitara.

Agradezco la publicación de esta aclaración.

Paco Ignacio Taibo II

Señala clasismo y acoso en gimnasios Sersana

Por este medio hago saber a los lectores de La Jornada que en la cadena de fitness llamada Sersana (una de sus sedes se ubica en Plaza Artz), además de pagarse tarifas altas se padecen racismo, clasismo, discriminación y aco-so sexual, cuyas víctimas de lo último son jovencitas que buscan ejercitarse.

Privan la actitud pasiva y la omisión de las autoridades del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), de INM (se desconoce el estatus migratorio de los entrenadores de origen sudamericano, entre ellos uno de nombre Ezequiel Carballo), así como de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Mi queja pública fue atraída de manera rápida por personal de Conapred, pero de pronto y después de contactarse con las socias de Sersana, extrañamente se olvidaron de mi denuncia, cuyos datos específicos ya estarán archivados en alguna parte del Conapred, situación por demás lamentable.

Carlos Velasco M.

El pueblo votó por que continuara la 4T, opina

En las elecciones del 6 de junio estuvo en juego la continuación o el retroceso del proyecto de la Cuarta Transformación (4T), encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.

La disyuntiva era entre regresar a un modelo corrupto y represivo, que llevó al país a la bancarrota moral y económica, o seguir construyendo un futuro que permita el desarrollo de todas las potencialidades de nuestro pueblo.

Era importante ratificar a la 4T con el fin de consolidar mejores salarios para los trabajadores, más y mejor atención médica, educación gratuita, científica y popular; humanismo, ciencia y tecnología al servicio de la vida y no a intereses mercantiles, soberanías energética, alimentaria, petroquímica y farmacéutica, las cuales son prioritarias para cubrir las necesidades presentes y futuras de México.

Los mexicanos no fuimos a votar sólo por cargos en disputa, sino, sobre todo, por el proyecto de nación que queremos seguir construyendo y por el que hemos luchado muchos años para recuperar a nuestra patria.

En este sentido el pueblo volvió a hablar dando de nuevo en forma mayoritaria el triunfo a la 4T.

Politécnicos por la 4T: Rubén Cantú Chapa, Carlos Razo, Rubén Mares, Roque Carrasco, Rolando Brito, Rubén Aréchiga, Ricardo Raúl Baptista y 57 firmas más

Reprueba a artistas metidos en la política

Los políticos siempre dicen que trabajan para el pueblo, pero sabemos que no siempre es así. Lo que sí nos queda claro es que viven del pueblo.