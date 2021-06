“Porque si hoy alguien viene y me dice que Nicaragua es un gobierno de izquierda, y que no hay que criticarlo, entonces ¿a qué conclusión vamos a llegar: a que la izquierda debe tener las manos libres para asesinar?

–Si pudiera definir hoy a Daniel Ortega, ¿cómo lo haría?

–Dictador…

–¿Sin más?

–Bueno, con todo lo que ello implica. Personajes sin escrúpulos que pueden llegar a cualquier extremo. Desde reprimir o asesinar a miles de personas. Es la característica de toda dictadura y la de Daniel Ortega la tiene, sin duda alguna.

–Me gustaría preguntarle ¿cómo se siente usted bajo las actuales circunstancias de persecución y represión?

–Bueno nosotros, desde 1995, veníamos advirtiendo que Ortega estaba dando todos los pasos primero, para entronizarse en el Frente Sandinista y luego, desde 2007, para entronizarse en el poder y no abandonarlo nunca.

“Yo francamente no me siento traicionada por Ortega. Porque yo no peleé, ni me metí al Frente Sandinista por él. Yo me metí a la lucha contra la dictadura de los Somoza y por cambios revolucionarios en Nicaragua.

“Ortega no sólo traicionó al Frente Sandinista. Lo destruyó por completo. Precisamente por ejercer una dictadura a sangre y fuego contra el pueblo nicaragüense.

