Prosiguió: Mientras ambas esperan, aparecen reproches, recuerdos dulces y amargos, dichos con la dureza de las que saben que ya no volverán; además, estas dos amigas son diferentes porque una es de origen español y la otra mexicana, por eso se habla de diversas formas de entender la muerte .

Necesidad de un rencuentro

La obra aunque fue escrita antes de la pandemia, se resignifica con la temática que se aborda, porque existe una necesidad de rencontrarnos con los otros; además las dos mujeres nos recuerdan el valor de la amistad .

En algún momento, Bea afirma que no se va uno de este mundo sin deudas, yo me voy debiendo de todo... sobre todo lágrimas . Mientras Antonia acepta: Me extraño descubriendo formas de entender el mundo a través de alguien a quien se le toma cariño .

Claudia Tobo, especialista en teatro documento y procesos de memoria colectiva, con este espectáculo visita terrenos más íntimos, como son la amistad y la muerte. Tenemos una tendencia santificadora con la muerte, no hay difunto malo, construimos un relato del que fallece como un ser sin maldad, aunque con ello lo despojemos de toda humanidad , afirmó la directora.

Dos mujeres y un caballo a punto de saltar, en la que actúan Violeta Santiago y Mercedes, se presenta los domingos de junio, a las 20 horas en el Centro Cultural El Hormiguero, localizado en Gabriel Mancera 1539, colonia Del Valle. La función es presencial en la caja negra de El Hormiguero, y también en línea con accesos que se pueden adquirir en la plataforma Boletópolis.com