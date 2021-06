Carolina Gómez Mena

El 15 de junio se cumplen seis años desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la jurisprudencia para que el matrimonio igualitario se legalizara en el país.

No obstante, aún 13 estados no legislan al respecto, señaló a La Jornada Andrés Forero Ordóñez, encargado de Campañas para América Latina de la organización All Out.

La situación sigue siendo compleja y confusa en México, ante la falta de voluntad de los congresos locales. El martes se cumplen seis años desde que la Suprema Corte declaró que avalaba el matrimonio igualitario, y las entidades debían modificar leyes .

La SCJN determinó en 2015 que limitar el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer o definirlo como un contrato con fines de procreación va en contra de la Constitución y a cada congreso local le corresponde establecer el marco jurídico en el tema, pero muchos siguen negándose a hacerlo , se indica en la plataforma ¿Me puedo casar, México?, creada por las agrupaciones All Out y México Igualitario.