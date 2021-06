Entre los ex funcionarios de la gestión de Enrique Peña Nieto sancionados de 2019 a la fecha, están tres ex secretarios, un ex subsecretario de la propia SFP y diversos mandos de Pemex.

Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; María Cristina García Cepeda, ex titular de la Secretaría de Cultura, y Luis Videgaray Caso, ex canciller y ex secretario de Hacienda, son tres de los subordinados de Peña Nieto impedidos para ejercer en el sector público por 10 años y multados por la SFP encabezada por Irma Eréndira Sandoval.

Otros ex integrantes de alto perfil del gobierno de Peña sancionados en lo que va del sexenio son Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, inhabilitado por 10 años y multado, y Alfredo Castillo, ex director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y ex comisionado para la Seguridad y el Desarrollo en Michoacán, también privado de asumir cargos gubernamentales por una década y multado.

Además, está el caso que involucra a tres ex funcionarios de la propia SFP –entre ellos el ex subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, José Gabriel Carreño Camacho–, señalados como responsables de la desaparición del expediente dela casa blanca de Peña Nieto.

Carreño se desempeñaba hasta principios de año como subsecretario en la Contraloría del Gobierno de Alfredo del Mazo en el estado de México, pero ya no figura en el puesto.