Sugiere menos grilla y más política

osé Blanco sugirió varias veces en La Jornada que Morena se consolidara como un partido movimiento; sus dirigentes no lo leyeron, no lo entendieron o no le hicieron caso. Ni siquiera siguieron el ejemplo del presidente López Obrador, quien recorrió todo el país para convencer a los electores de la necesidad de votar por un cambio. Y el cambio fue votar por Morena, partido que, en un hecho histórico, en menos de cuatro años logró el poder para iniciar una transformación real.

Quienes a partir de ahora encabecen el partido, deberán aprender la lección para cuidar lo que con tanta dificultad se alcanzó: el poder para las mayorías, a las que se deberá convencer de que no deben votar contra sí mismas, como lo dice el citado José Blanco.

Este trabajo implica menos grilla y más política; es decir, mucha política y poca administración.

José Antonio Montero

Llama a la autocrítica tras las elecciones

En esta elección todos se declaran ganadores, pero la necia realidad siempre muestra la verdad. La derecha política estaba en la lona y se levantó a la cuenta de nueve, aunque se encuentra en malas condiciones; la otra derecha que juega dentro de Morena quedó bien posicionada mediante la concesión de candidaturas que le fueron otorgadas por la llamada izquierda y ésta con su análisis simplista, que empieza por el Presidente, dice que donde se perdió fue por la guerra sucia y que la clase media es egoísta, racista, que se dejó engañar y que sólo los humildes resistieron, como si en donde se ganó no existiera esa clase media.

Espero que Morena no haga eco de esto y sea capaz de hacer una reflexión seria, con autocrítica, pues la ausencia de ésta pone en riesgo cualquier proyecto.

Se tiene que ver lo que se hizo mal. En la Ciudad, los alcaldes desatendieron las necesidades ciudadanas, faltaron propuestas acordes con necesidades de sus gobernados, hubo ineficiencia, reparto de candidaturas por cuotas, cerrazón a alianzas con organizaciones sociales, sindicales y de izquierda, sobre las que prefirieron con el prianismo, la soberbia, la corrupción, etc.

Los habitantes de esta capital tienen criterio propio y saben exigir; vale ahora recordar la frase tonto es el que piensa que el pueblo es tonto .

Benito Mirón Lince

