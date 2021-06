Confío en que el poder judicial no va a tomar el argumento de la prisión preventiva que ha hecho el fiscal (José Domingo) Pérez , dijo Fujimori a la prensa internacional.

Lima. La candidata peruana derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, afirmó ayer que confía en no volver a prisión en pocos días cuando un juez examine su libertad por un caso de lavado de capitales, e insistió en un supuesto fraude en el reciente balotaje presidencial, ejecutado por su rival Pedro Castillo, quien lleva ventaja en los conteos.

Es la primera vez en la historia de Perú que un candidato que va en segundo lugar pide anular tal cantidad de votos al primero.

Simpatizantes de la candidata marcharon por las calles de Lima vistiendo la camiseta de la selección peruana de futbol y cerca del organismo electoral que cuenta los votos. Otro grupo protestó frente a la casa del presidente del Tribunal Electoral y también frente al edificio donde vive el fiscal Pérez. La policía ha tenido que resguardar ambos domicilios.

Si los tribunales electorales dan la razón a Fujimori, ella ganaría la elección presidencial y conseguirá congelar por cinco años un juicio que podría enviarla a prisión por varias décadas.

Además, podrá cumplir con una de sus promesas electorales: liberar a su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, encarcelado 25 años por tres condenas de corrupción y otra por su autoría mediata en el asesinato de 25 peruanos, entre ellos un niño de ocho años, a manos de un escuadrón clandestino de militares asesinos financiado por su gobierno (1990-2000).

Si gana, también será la primera vez que Perú tenga una presidenta, en un país gobernado por hombres por 200 años desde su independencia del reino español en 1821. Voy a reconocer los resultados, pero tenemos que esperar al último , insistió Fujimori. No sé si nosotros seremos los ganadores o serán ellos .

En tanto, miles de simpatizantes de Castillo se movilizaron en las calles de Lima. Que la movilización pacífica de hoy exprese al Perú y al mundo nuestras esperanzas de un cambio hacia un país más justo , publicó el candidato en sus redes sociales.

Pepe Mujica exige respetar el voto del pueblo