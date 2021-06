Afp

Periódico La Jornada

Domingo 13 de junio de 2021

París. La checa Barbora Krejcikova, jugadora 33 en la clasificación mundial, estrenó su palmarés de títulos de Grand Slam al conquistar el torneo Roland Garros, con victoria ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (32) por 6-1, 2-6 y 6-4.

“Es realmente difícil encontrar las palabras, no alcanzo a creer lo que me ha pasado, no logro asimilar que acabo de ganar un torneo de Grand Slam”, se congratuló la checa.

A sus 25 años, su mejor resultado hasta el momento eran los octavos de final el año pasado en París. La checa participó en su quinto torneo grande y en su tercer Roland Garros, aunque aún no ha debutado en Wimbledon ni en el Open US.

Krejcikova se convirtió en la primera tenista de su país en coronarse en Roland Garros en los últimos 40 años, sucediendo a Hana Mandlikova, campeona en 1981.

La ganadora dedicó su victoria a la antigua campeona de Wimbledon, Jana Novotna, quien fue su entrenadora, fallecida hace cuatro años víctima de un cáncer.

“Pasé mucho tiempo con Jana antes de que falleciese. Las últimas palabras que me dijo fueron 'disfruta del tenis y trata de ganar un Grand Slam'. Sé que ella me está cuidando”, manifestó a pie de cancha Krejcikova, tenista que ni siquiera formaba parte del top-100 mundial cuando se disputó el torneo francés el pasado mes de octubre.

Pero merced a esta victoria de prestigio, Krejcikova alcanzará el lunes el puesto 15 en el ranking WTA, la mejor clasificación de su carrera.