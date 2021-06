Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Domingo 13 de junio de 2021, p. 5

Como un homenaje al trabajo del diseñador gráfico y fotógrafo Rafael López Castro, la Galería Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) organizó una muestra virtual con carteles, logos, portadas de libros y revistas, cuyos elementos hacen alusión a la tradición popular mexicana.

Desde el 10 de junio, el público puede ver la muestra México diseñado por Rafael López Castro en los sitios http://www.galeriametropolitana.uam.mx/ y www.difusioncultural.uam.mx

La exposición, cuya obra fue seleccionada por Alejandro Magallanes y Guillermo López Wirth, hijo del artista, refleja la tradición plástica popular.

El trabajo de López Castro, en palabras del también diseñador Alejandro Magallanes, se nutre de la historia de México y de su cotidianidad. Tiene la capacidad de unir los opuestos y las contradicciones para dar lugar a imágenes cercanas, inteligentes, entrañables e inolvidables con puntería, dramatismo y sentido del humor como pocas veces se había visto .

A propósito de la exposición virtual, Rafael López Castro conversó con La Jornada sobre sus inicios, sus referencias visuales y su amistad con el artista Vicente Rojo.

Con más de 50 años de trayectoria profesional, López Castro asegura que sus abuelos, Mariano y Emeterio, han influido siempre en su trabajo. Ambos me transmitieron la pasión por este país, pero sobre todo Emeterio, porque me ponía a leer sobre los héroes, y Mariano me impulsó a dibujar; luego llegué a la escuela de Diseño y empecé hacer el trabajo que con mucho gusto sigo haciendo .