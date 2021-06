Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 12 de junio de 2021, p. 16

El discurso de odio que genera violencia a partir de la discriminación no está protegido por la Constitución. No confundamos la libertad con el odio. No confundamos la libertad de expresión con la discriminación. No confundamos la libertad de expresión con la incitación a la violencia , afirmó el ministro Arturo Zaldívar, presidente del Poder Judicial de la Federación (PJF), al inaugurar las mesas Discusión y Conservatorios que organiza al cumplirse diez años de la reforma en materia de derechos humanos.

Durante su ponencia, aseguró que la aplicación de las reformas en materia de derechos humanos y la recientemente aprobada por el Congreso, que se conoce como reforma judicial, constituye una auténtica revolución en el ámbito jurídico que influye desde la Corte hasta los tribunales de primera instancia en todo el territorio nacional.

Subrayó que cada sentencia paradigmática tendrá un impacto real en los derechos de la gente y de nuestra cultura constitucional. No confundamos la libertad con el odio. No confundamos la libertad de expresión con la discriminación. No confundamos la libertad de expresión con la incitación a la violencia. No confundamos la libertad de expresión con la falta de respeto a la dignidad de todas las personas .