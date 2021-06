D

e la larga estela de yaquis que se han distinguido como grandes líderes en las causas comunes de su nación, Tomás Rojo Valencia es uno de los más importantes. Perteneciente al linaje del histórico Tetabiate, Tomás se proyectó internacionalmente en 2013 cuando se convirtió en vocero de la tribu yaqui durante la resistencia civil contra el acueducto Independencia, embestida del poder político-empresarial para despojar a la nación yo’eme de las aguas sagradas del río Yaqui. Perseguido judicialmente desde 2014 por el entonces gobernador panista Guillermo Padrés, Tomás se vio obligado a abandonar el territorio yaqui, al que pudo retornar dos años después para continuar con la defensa del juya ania y de los bienes naturales y culturales de su tribu. Siempre orientado por la no violencia y la convicción de lograr la unidad de los ocho pueblos yaquis, Tomás ha alertado al mundo por todos los medios a su alcance sobre los poderes e intereses que actualmente amenazan la existencia de su nación y la de todos los pueblos originarios. Lo que hagan con la tribu yaqui lo van a hacer con todos los indígenas , suele decir Tomás cada vez que intenta transmitir la magnitud de lo que sucede en Sonora y en todo México.

La lucha de Tomás Rojo y de muchos otros yaquis por evitar el golpe final a su pueblo hunde sus raíces en las profundidades de la historia. En ella, Tomás encontró un almacén repleto de agravios e intentos de exterminio hacia su tribu, además del persistente despojo de su ancestral territorio cruzado por el otrora prodigioso y actualmente en agonía río Yaqui. Esa conciencia histórica la desarrolló Tomás al vivir en carne propia el racismo de los yoris, pero sobre todo la cultivó en sus años como estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde se formó como ingeniero agrónomo al cobijo de un marxismo militante que nutrió sus posturas contrahegemónicas y su compromiso por alcanzar libertad, autonomía, paz y justicia social para su nación. Con tales herramientas se puso al servicio de la causa yaqui al convertirse en un obstáculo para los poderes que buscan consumar el exterminio de la nación yo’eme. En uno de muchos intentos por doblar a Tomás, el nefasto gobierno de Ernesto Zedillo le ofreció una beca en Europa, añeja estrategia priísta para comprar a disidentes. En diversas ocasiones los ofrecimientos de dinero y prebendas se han repetido sin éxito.