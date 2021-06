Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 12 de junio de 2021, p. 6

En las elecciones del domingo pasado hubo un avance hacia el conservadurismo en la Ciudad de México porque la clase media se dejó influenciar y se creyó las mentiras de la guerra sucia , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se creyeron lo del populismo, que íbamos a relegirnos, lo del mesías Tropical, lo del mesías Falso, etcétera, etcétera, etcétera, pero hasta las piedras cambian de modo de parecer”, dijo a la prensa.

En cambio, prosiguió, la gente pobre sí internalizó el mensaje, entendió mejor que ahora se combate la corrupción y las cosas han mejorado porque antes no recibían nada, no eran tomados en cuenta y se les daba la espalda, “pero de repente empiezan a recibir dinero del presupuesto y a darse cuenta que otro México es posible y, ahí sí, por más guerra sucia que hubo, no pudieron.

Ese es el cambio de mentalidad al que apostamos, esa es la revolución de las conciencias, pero de la clase media-media, media-alta, incluso con licenciatura, maestría y doctorado, no. Está muy difícil de convencer , lamentó.

“Sí tenía razón mi amigo finado Carlos Monsiváis, que me decía ‘la verdadera doctrina del conservadurismo”, de la derecha, es la hipocresía.

¿Y saben qué? Hay que seguir-lo diciendo, son clasistas y racis-tas , advirtió.

Puso como ejemplo un tuit del ex presidente Calderón en el cual, ante un mensaje erróneo del mandatario de Argentina, “por el cual ya pidió, disculpas, en el cual el panista expresó ‘no tiene la culpa el indio sino el que lo hizo Presidente’. ¿A qué les sabe esto? Pero él lo ve normal”.