Me imagino entonces que a usted le gusta del jazz.

Desde luego. Chick Corea es mi jazzista preferido. No soy un experto, desde luego; pero el jazz me gusta particularmente. Creo que todos podemos sumar fuerzas. El chiste es iniciarlo, abrir una puerta y no permitir que se cierre. Tenemos que enriquecer la vida artística y cultural de nuestro país.

Por su parte, Oliver Hernández nos comentó:

“El senador conoce el trabajo que he estado haciendo en el jazz y como restaurantero. Él es un melómano y es cliente de mi restaurante; y hasta en la pandemia nos pedía comida para llevar a su casa. Entonces le pregunté cómo nos podría apoyar con el festival de jazz y me dijo que iba a ver qué podía hacer. Hasta que un día me preguntó si me gustaría hacer unos conciertos en el Senado de la República… y yo dije ¡¡Órale!! ‘Señor senador, por supuesto.’ Entonces ya me dijo que alguien me iba a hablar; me hablaron y organizamos este ciclo vía streaming, en el foro de la sala Octavio Paz, ahí en el Senado, en avenida Reforma.”

¿Qué criterio utilizaste para seleccionar a los grupos participantes?

“Sangre nueva. Lo que pasa es que… llevo un rato inmerso en la escena, y veo que hay muchos proyectos que desafortunadamente no tienen foros ni lugares. En este caso, como es el estado de Hidalgo, de entrada, el senador me pidió darles presencia a los músicos hidalguenses, y programamos dos bandas del estado. Jacob Nieto es un músico joven, tal vez un poco verde, pero tiene mucha madera. Y tú ya sabes quién es Luri Molina.”

Y la nave va. Parece que la niebla empieza a levantar. Salud.

