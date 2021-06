Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 12 de junio de 2021, p. 8

Rael Yeys nunca se sintió cómodo en la escuela, así que hace unos años decidió dejarla para poder hacer lo que más le gusta. Decidí que no me hacía feliz estudiar algo en concreto, y la música me daba felicidad, entonces me dediqué a eso , contó el cantante en entrevista.

Empezó su carrera musical escuchando rap e imitando al venezolano Canserbero, así supo que tenía cierta facilidad para hacer lo mismo. Mientras aprendía y probaba estilos, se dio cuenta de que además, podía diversificar su música, y decidió hacerlo con trap, reguetón y otros géneros urbanos.

Al mezclar ese tipo de ritmos, el joven ha podido aprovecharse de las cualidades que cada uno ofrece. Del reguetón disfruta el ambiente festivo, así como la alegría que le transmite; y del rap la posibilidad que le da para expresar sentimientos y emociones mediante las palabras.

Así, a los 18 años, Rael Yeys estaba publicando su primer sencillo. Desde entonces han pasado tres años, durante ese tiempo el rapero estuvo aprendiendo de amigos que producían sus propias canciones de forma casera. También comenzó a ganar experiencia tocando en antros, en ferias y abriendo el espectáculo de otros músicos.