espués de su refrescante debut, Somos Mari Pepa (2013), sobre una incipiente banda de punk rock de Guadalajara, el director tapatío Samuel Kishi Leopo ha acometido un proyecto bastante más arriesgado. Los Lobos no es la típica historia tantas veces contada de migrantes cruzando la frontera para buscar una mejor vida en Estados Unidos, sino se centra en la experiencia de un par de niños, según viven el abandono y el tedio.

Su madre, Lucía (Martha Reyes Arias), ha cruzado con ellos la frontera de manera legal en autobús y así viajan hasta Albuquerque, donde pretenden reiniciar su existencia. El poco dinero que ella tiene sólo le alcanza para rentar una pocilga, que necesitará de una limpieza a fondo para poder habitarla. Como la mujer necesita desempeñar dos trabajos para poder subsistir, no le queda de otra que dejar a sus hijos solos. Por suerte, Max (Maximiliano Nájar Márquez) y Leo (Leonardo Nájar Márquez) son niños imaginativos que, con sus juegos, logran distraerse en las largas horas de abandono.

Esa es toda la anécdota de esta sorprendente película. Con la cámara de Octavio Arauz puesta en el nivel del suelo, Kishi Leopo observa a sus pequeños personajes mientras tratan de asimilarse a su nuevo entorno. Su única obsesión es viajar a Disneylandia, la tierra prometida. Así, las únicas frases que han aprendido en inglés son We want to go Disney. One ticket please, que repiten como mantra hasta el hartazgo de su madre. Disneylandia está muy lejos, geográfica y económicamente, y a Lucía sólo le queda poner condiciones mentirosas para poder prometerles el sueño.

Los Lobos ha invitado a comparaciones con la película estadunidense El proyecto Florida (2017), de Sean Baker. En efecto, el argumento es similar, pues trata de una niña precoz cuya madre prostituta la deja a solas en un motel para que ella haga de las suyas con sus amigos. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. La niña, interpretada por Brooklyn Prince, resulta insoportable, pues es precisamente el tipo de fabricación hollywoodense diseñada para encantar al respetable. En realidad, lo único deseable es que alguien responsable la castigue.