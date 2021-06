Si la pregunta es si (Funes Mori) me gusta, la respuesta es sí, claro. Lleva mucho tiempo en México, lo cual es un dato no menor, ha tenido muy buenas temporadas con el Monterrey con participación destacada, más allá de momentos de mejor o peor rendimiento, pero hasta ahí nada más, es una cuestión de gusto personal , declaró ayer el timonel en conferencia virtual previa al duelo amistoso de hoy contra Honduras, el cual se llevará a cabo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en Estados Unidos.

“Cuando llegue el momento de la prelista, los futbolistas que van a figurar en ella son quienes legalmente puedan estar. Si un jugador que hoy no está con nosotros y en algún momento tiene la oportunidad, siempre que esté en los términos legales será tenido en cuenta para evaluar si puede o no aparecer en una lista definitiva.

La lista provisional de los jugadores que participarán en la Copa Oro debe entregarse este lunes, pero aún está en duda si el atacante será incluido o no, pues hasta ayer todavía no contaba con su carta de naturalización, luego de vivir seis años en el país.

Ante las diversas especulaciones sobre un posible llamado a la selección nacional para el argentino Rogelio Funes Mori, de cara a la Copa Oro, el entrenador del Tri, Gerardo Tata Martino, reconoció que el delantero del Monterrey es de su agrado; no obstante, aseguró que no puede considerarlo den-tro de su planeación, pues todavía no cuenta con la ciudadanía.

El Tata manifestó no estar en contra de que las selecciones nacionales convoquen a jugadores naturalizados, pues, dijo, es algo común incluso en equipos de jerarquía.

Me tocó vivirlo en Paraguay. Soy entrenador, quizá tenga una opinión no del todo objetiva, pero todo jugador que esté legalmente en condiciones de ser convocado, ¿por qué no hacerlo?, si lo hacen selecciones campeonas del mundo, me parece que no hay mucho para discutir , comentó.

Al respecto, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, señaló en entrevista con Espn que está en favor de convocar a Funes Mori.

“Hace más de un año en una asamblea de dueños, el Tata me dijo: ‘No hay necesidad ahorita de convocar a ningún naturalizado porque los mexicanos que tenemos son los que deben estar’, pero la tragedia que le sucedió a Raúl Jiménez nos ha generado ciertos espacios que debemos cubrir.”

Por otro lado, Martino dejó en claro que para la Copa Oro no tiene contemplado llamar a Javier Chicharito Hernández, pese a la ausencia de Jiménez.

Para este duelo, el técnico tricolor no contará con Jonathan dos Santos, Rodolfo Pizarro, Guillermo Ochoa, Héctor Herrera, Hirving Chucky Lozano y Andrés Guardado, quienes comenzaron un periodo de descanso.