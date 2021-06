Fernández Fuentes narra en el texto publicado por el Fondo de Cultura Económica (FCE) la experiencia de su bisabuelo, que hizo escuelas mixtas de trabajadores y alfabetizaba. Eso era una revolución entonces. No enseñaban religión, sino a Darwin, temas de sociedad, geografía y ciencias en una España donde la ley civil se aplicaba usando los mandamientos católicos .

El director de La Jornada de Oriente cuenta que en Saavedra: un anarquista recupera una parte del periplo del intelectual andaluz.

“Ahí realizó una serie de trabajos importantísimos. Los historiadores lo califican como el mejor orador obrero de Cuba. Hizo el primer intento de crear la Central de Trabajadores de Cuba.

“Los magonistas mexicanos lo convencieron de escribir contra Porfirio Díaz en Tierra... En Mérida detuvieron a los distribuidores del periódico, que eran catalanes anarquistas, y los deportaron. El presidente Porfirio Díaz solicitó al interventor estadunidense en Cuba, Charles Magoon, actuar contra la publicación y contra Garín, seudónimo de Saavedra, a quien detuvieron en el barrio chino de La Habana. El juicio duró seis meses.

En 1917, Abelardo regresó a las huelgas, que ya estaban en Barcelona. Siguió siendo predicador. Se le califica ya de propagandista ácrata de élite, el educador, el hombre de la referencia . Esta es una parte de su periplo.

Aurelio Fernández menciona que cuando en 1989 cayó el muro de Berlín pensó que “era el momento del anarquismo, pero no, lo que tenemos hoy es un anarquismo testimonial, fragmentario, con planteamientos como los de todos, el no a esto y a lo otro, pero no estamos proponiendo una sociedad como hacían aquellos hombres del siglo XIX y XX.

“Estamos en una etapa muy bonita, y este libro sirve para eso: para que la gente reflexione qué pensaban y cómo hicieron, no para que se imite, sino para que nos agite la cabezota y nos ponga a pensar.

Tampoco vamos a estar en contra de que disminuya la corrupción, la violencia y se reparta el ingreso, pero no es la sociedad que deseamos los comunistas.

La biografía Saavedra: un anarquismo se presenta hoy a las 13 horas, con los comentarios de Armando Bartra, Hugo Vargas, José Luis Gutiérrez, Blanche Petrich y el autor. La charla se realizará de manera presencial en el Centro Cultural Bella Época (Tamaulipas 202, colonia Condesa), con transmisión virtual en las redes sociales del FCE.