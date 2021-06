Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 12 de junio de 2021, p. 30

A cinco días de haberse efectuado la elección federal y local 2021, el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, refrendó el compromiso institucional con los ciudadanos de continuar haciendo de la Ciudad de México un mejor lugar para vivir , tras asegurar que el cártel Jalisco nueva generación (CJNG) no está establecido en la capital, además de que son constantes las detenciones de cabecillas de la Unión Tepito.

Entrevistado después de presidir la ceremonia por el 50 aniversario de la dirección ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores, expresó: Nunca hemos opinado en temas políticos. La policía de la Ciudad de México está para servir a todas y todos los habitantes, nosotros investigamos y hacemos prevención de cualquier tipo de delito, de cualquier célula delictiva .

A casi un año del ataque armado en su contra en las Lomas de Chapultepec, dijo: “No es que descartemos la presencia de ningún cártel, lo que descartamos es que estén establecidos en la Ciudad de México”.