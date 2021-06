Directores y profesores señalaron que es evidente que sin una pandemia bajo control se presentarán casos, por lo que muchos planteles podrían volver a cerrar .

Francisco Bravo, directivo de la escuela primaria Leonardo Bravo, señaló que cuando la comunidad escolar se pronunció, en su mayoría, por no regresar a clases presenciales, fue precisamente porque se valoraron este tipo de riesgos .

Rechazó que el no regreso a las aulas de la mayoría de las escuelas públicas de la capital del país, y de más de 12 estados, no es porque nos neguemos a trabajar, al contrario, nuestra labor educativa no se ha detenido, y ahora estamos a todo vapor para cerrar el ciclo y concluir la etapa de evaluación de los alumnos, pero los padres de familia sí hicieron una reflexión que si volvíamos seguramente habría contagios en los centros escolares .