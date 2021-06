Angélica Enciso L.

La pandemia provocó un salto de 20 años hacia atrás en la lucha contra la pobreza en América Latina y el Caribe. Hay 96 millones de personas en pobreza extrema y 44 millones en la región que sufren inseguridad alimentaria moderada y grave, de los cuales 20 millones se sumaron en los últimos años, señaló Julio Berdegué, representante para esta área de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).

Se prevé un aumento de 29 millones de personas en pobreza extrema, con lo cual 14.9 por ciento de la población de la región estará en esa condición, indica el informe Hacia una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe .

Durante la presentación virtual del documento, Berdegué sostuvo que el reto es que en los próximos 30 años se tendrá que alimentar en el planeta a 10 mil millones de personas, debe haber 50 por ciento más comida disponible de lo que se produce hoy. Si no se empieza a trabajar en este desafío, no se podrá lograr. La forma en que hoy se produce tiene una huella ambiental y climática que ya no se puede minimizar, la mitad del suelo está erosionado y 50 ciento de las pesquerías están sobrexplotadas .