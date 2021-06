▲ Diversos colectivos protestaron ayer frente a la casa del ex presidente Luis Echeverría Álvarez en el sur de la ciudad durante la conmemoración del 50 aniversario de la matanza del Jueves de Corpus en 1971. En la imagen, La Nacha Rodríguez, líder del movimiento estudiantil de 1968. Foto Marco Peláez

Fernando Camacho y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 11 de junio de 2021, p. 2

A 50 años del halconazo, miles volvieron a tomar las calles. El grito ahora fue de exigencia, de rabia por cinco décadas de impunidad. 10 de junio. 1971-2021. Crimen de Estado ¡Ni perdón ni olvido! , fue la consigna.

Miles de personas marcharon ayer para conmemorar medio siglo de la llamada masacre del Jueves de Corpus, del 10 de junio de 1971, cuando un grupo paramilitar denominado halcones arremetió contra estudiantes que participaban en una movilización que iría del Casco de Santo Tomás al Zócalo. La de ayer siguió la misma ruta.

El contingente fue encabezado por integrantes del Comité 68, a quienes se sumaron miembros de organizaciones sociales y populares. Salieron para exigir una vez más que los responsables de ese delito sean castigados, incluyendo al ex presidente Luis Echeverría Álvarez.

La jornada se inició alrededor de las 11 de la mañana, cuando sobrevivientes del halconazo acudieron a la casa de Echeverría para demandar que se le sancione por aquella masacre y le dejaron varios mensajes en la puerta, las fachadas y hasta en las calles cercanas a su domicilio.

Entre carteles y pintas se leía: ¡Juicio a Echeverría! ¡Ni perdón ni olvido! ¡Aunque te alcance la muerte, nunca descanses en paz! ¡50 años de impunidad! En uno aparecía la foto del ex mandatario acompañada de la leyenda: ¡Genocida cerca. No olvide su rostro, no olvide su nombre .

Como parte de la manifestación, los sobrevivientes a aquellos hechos, acompañados por el colectivo HIJOS –conformado por hijos de personas desparecidas durante la guerra sucia iniciada por Echeverría– lanzaron huevos hacia el interior de la casa, ubicada en la colonia San Jerónimo Lídice, al sur de la Ciudad de México.

Nadie dentro acusó de recibido y sólo un hombre, que dijo ser vecino de la zona, apareció para reclamar por las pintas.