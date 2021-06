En vía de mientras, el Banco Mundial también participa en el gustado juego de los videntes ( atínenle a la tasa de crecimiento ) y en este 2021 para México pronostica un crecimiento de 5 por ciento (en el mismo rango lo ubica el Fondo Monetario Internacional), ritmo que, según éste, perdería fuerza en 2022 y 2023, pues en esos años el avance sería de 3 y 2 por ciento, respectivamente, en el entendido de que la reactivación mundial es firme aunque desigual, dado que muchos de los países en desarrollo luchan contra los efectos perdurables de la pandemia (especialmente en aquellos en los que el acceso a la vacuna es prácticamente de cero, que felizmente no es el caso de nuestra nación).

Hasta ahora, como se menciona, el más resuelto ha sido el grupo de videntes del Banco de México, para quien la economía nacional crecería 7 por ciento en el mejor de los casos , aunque advierte que cabe la posibilidad de que en realidad no pase de 5 por ciento si se considera un escenario menos alentador . Por su parte, la Secretaría de Hacienda visualiza un 6.5 por ciento y la OCDE apenas vislumbra 5 por ciento. Hagan sus apuestas.

El organismo financiero reconoce que para 2022 las pérdidas de ingresos per cápita no se habrán revertido para aproximadamente dos tercios de los mercados emergentes y economías en desarrollo. Entre las naciones de ingreso bajo, en donde la vacunación se ha retrasado (en realidad, no cuentan con recursos para adquirir el biológico), los efectos de la pandemia han anulado los logros obtenidos en materia de reducción de la pobreza y han agravado la inseguridad y otros problemas de larga data .

De hecho, el Banco Mundial advierte que si bien existen signos de recuperación mundial que se reciben con agrado, el Covid-19 sigue generando pobreza e inequidad en la población de países en desarrollo de todo el mundo. Se prevé que el crecimiento en las economías de ingreso bajo este año será el más lento de los pasados 20 años (salvo por 2020), lo que refleja, en parte, el muy lento ritmo de vacunación. Se estima que, en 2022, el nivel de producción de este grupo será 4.9 por ciento menor en comparación con lo proyectado antes de la pandemia .

De cualquier forma, el Banco Mundial proyecta que, por ejemplo, en 2021 la economía estadunidense se incrementaría 6.8 por ciento (cayó 3.5 en 2020); la zona Euro, 4.2 (-6.6); India, 8.3 (-7.3) y China, 8.5 (2.3 positivo el año previo).

Las rebanadas del pastel

Juego de letras: “nos estamos recuperando; hablábamos de la ‘V’, de que íbamos a caer y a levantarnos pronto, cuando había especialistas que hablaban de que iba a ser una ‘L’, que íbamos a caer y a quedarnos abajo mucho tiempo; afortunadamente no es así, ya estamos creciendo, recuperando empleos, y por el lado de los ingresos estamos arriba de lo presupuestado” (AMLO dixit).

