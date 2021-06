L

as elecciones del pasado domingo envían señales contradictorias a AMLO, a Morena y a la oposición. Por ello todas las partes pueden estar felices con los resultados. Lo más favorable para la 4T fueron las gubernaturas ganadas, muchas de ellas con candidatos impresentables; lo más inesperado fueron los resultados en la CDMX; ambos temas requieren un análisis por separado. Veamos hoy los resultados a nivel nacional. La única elección de carácter nacional fue la de diputados federales (DF). Me centraré en lo más importante para interpretar el mensaje de la gente: el número de votos y su distribución entre las coaliciones y partidos. Haré el análisis comparando los cómputos del PREP en 2021 (los únicos que tengo a la mano al comenzar a escribir) con los cómputos distritales para DF y para la presidencia en 2018. Los datos los presento en el cuadro. En 2018, AMLO obtuvo 30.1 millones (M) de votos, 53.2 por ciento de los 56.61 M de votos emitidos, pero para DF la coalición Morena-PT-PES obtuvo 25 M de 56.62 M, el 44.15 por ciento, 9 puntos porcentuales menos. Es decir, que 17 por ciento de quienes votaron por AMLO no lo hicieron por candidatos a DF de la coalición. (Ésta es una diferencia neta, pues algunos votantes habrían hecho al revés su voto cruzado). Lo que quiero destacar es que aun con el nombre de AMLO en la campaña y en la boleta presidencial, la población votó menos por la coalición que por AMLO. Los candidatos a DF de mayoría (por distrito) son personajes locales que algunos votantes pueden conocer y estimar o repudiar, al margen de su opinión sobre los candidatos presidenciales. Aplica en parte la lógica local, no sólo la partidaria. En la elección intermedia de 2021, en la cual el nombre de AMLO no estuvo en las boletas ni en las campañas (aunque sí en la campaña permanente de las mañaneras), habría entonces al menos dos razones para esperar una votación inferior a la presidencial por Morena y sus aliados: 1) la ya observada en 2018 de la menor votación por la causa partidaria que por la persona; 2) la ausencia del nombre de AMLO para empujar el voto. Sin embargo, AMLO y Morena plantearon esta elección como un referéndum a favor o en contra de la 4T. En 2021, según el PREP, que cerró con 96.35 por ciento de las casillas contabilizadas (véase cuadro), la coalición Morena-PT-Verde obtuvo 42.7 por ciento de los votos emitidos: 20.27 M del total de 47.46 M.