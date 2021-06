e estado atento a los comentarios respecto a los resultados de las pasadas elecciones y me parece acertado todo lo que se ha dicho. Sólo quisiera agregar la parte de los votantes. La Ciudad de México siempre fue vista como un bastión de la izquierda, por su formación crítica, pero esta vez no fue suficiente ante la cantidad de personas que prefieren un modelo depredador, como el neoliberal, y una clase política corrupta. Es claro: no todos aspiramos a una sociedad justa y equilibrada, no todos anhelamos la legalidad, y cada vez somos menos.

Fernando Quiroz Nácar

Denuncia desamparo ante robo de automóvil

En abril, en la colonia San Pablo de las Salinas, en Tultitlán, estado de México, fui víctima de robo de vehículo con violencia. Dos individuos abrieron las puertas del auto –uno con pistola en mano–, y me exigieron que me bajara del vehículo. Por ser de noche y ante el horario en las agencias especializadas del Ministerio Público, tuve que trasladarme hasta el día siguiente al MP de Cuautitlán a interponer la denuncia. Semanas después, mi aseguradora, GNP, me informó que el auto Chevrolet Trax 2013, placas NUS4984, se encontraba en un corralón en el estado de Querétaro. Me dan cita en la fiscalía y me encuentro con la carpeta donde se declara que el vehículo ya había sido vendido, pero con otro número de serie (sobre una superficie limada) y otras placas.

Por mi parte, presenté la factura original con sello de seguridad contra la otra supuesta factura (con apariencia de una nota de venta) que presentó quien dijo haber comprado mi vehículo con un contacto en Facebook. Cubrí todos los requisitos que me exigieron, acreditando la propiedad ante la agencia del Ministerio Público con sede en Cuautitlán, Estado de México, en la Guardia Nacional, y ante la fiscalía en San Juan del Río, Querétaro.

La aseguradora estableció un plazo de 30 días para pagarme en caso de que mi vehículo no fuese encontrado, pero como aparentemente sí fue encontrado, la situación sólo se complica para mí.

Ahora se me pide que espere los peritajes y los procedimientos correspondientes que llevarán mínimo 45 días a partir de la fecha en que fui a presentar mi documentación a Querétaro.

Sin embargo, hoy 9 de junio, comienzo a desgastarme, ya que el uso del automóvil es una necesidad para desplazarme con seguridad y eficiencia en mi condición de mujer que ya ha sufrido robos y atentados en transporte público, así como madre divorciada que soy y que recurro al autoempleo para solventar mis gastos.

Mi sentir es de indignación, ya que no me considero apoyada ni por las autoridades de justicia ni por los procedimientos de la aseguradora, ya que dicha empresa no pagará el corralón, y ya dictaminó que el vehículo fue encontrado y, por lo tanto, los servicios de cobertura por robo no aplican para el siniestro en el que se encuadra el vehículo.

Gabriela Ivette Maldonado Vargas