Israel Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 11 de junio de 2021, p. 19

Un acuerdo político que permita realizar cambios constitucionales para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se descarta y es viable, consideraron especialistas en materia energética.

Fluvio Ruiz Alarcón ex consejero profesional independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo: Me parece que hay espacio para construir un acuerdo progresista para dar coherencia de conjunto y que de certeza a los mercados sobre las nuevas reglas del juego .

Por su parte, Arturo Carranza, especialista en energía aseveró: “Muchos creían que tras los resultados del pasado 6 de junio el presidente iba a rectificar el rumbo de la política energética, pero ya anunció que lo va a mantener en términos de fortalecimiento de las empresas públicas y del acotamiento en la participación de los privados.

Ahora, aunque no tenga la mayoría calificada eso no implica que no lo logre. Estará a prueba el oficio político para intentar sacar la reforma. No descartaría que se pudiera materializar.

Integración vertical para planeación de mínimo costo

Fluvio Ruiz señaló que debido a la nueva conformación de la Cámara de Diputados se tendrá que trascender la coalición Morena, PT y Verde. Recordó, que Movimiento Ciudadano y PRD estaban en el bloque de oposición a las iniciativas secundarias que envió el presidente Peña Nieto.