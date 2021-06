Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 11 de junio de 2021, p. 5

La pobreza no cancela el sentido poético y filosófico, simplemente no se verbaliza como en otras clases sociales, sostiene el narrador Antonio Ramos Revillas, idea que plasma en Salvajes, su novela para jóvenes recientemente editada por el Fondo de Cultura Económica (FCE).

Agrega en entrevista que escribió esta narración para abordar la desesperanza que proviene de una realidad “donde tu mayor éxito será sobrevivir, pero que no está exenta de momentos de felicidad, bonitos y de pausa.

El personaje Efraín se detiene a mirar los aviones y con eso hace un juego poético; desde que vive en lo alto de un cerro puede imaginar y hacer ejemplificaciones de lo que es la ciudad. La gente piensa que la pobreza te quita todo, pero la verdad es que no te quita el espacio poético.

Ramos Revillas (Monterrey, 1977) afirma que todos nos planteamos problemas filosóficos sin importar nuestro poder adquisitivo, el acervo de palabras y conocimientos que tengamos; es decir, yo me pregunto cómo ha de ser mi muerte, y para responder tengo los libros que he leído y las películas que he visto; los viajes, amigos y lazos familiares que he hecho. Alguien que no, tiene otras cosas, y ante la misma pregunta los dos llegamos a un punto muerto: no sabemos .

Menciona que la mayor reflexión que tuvo con la escritura fue sobre “la violencia ya orgánica. En la narración lo quise determinar con unos niños que hacen una obra de teatro. Es un ajusticiamiento y terminan ‘cocinando’ a uno de ellos”.