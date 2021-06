D

os semanas atrás examiné aquí el informe Covid-19: hagamos que sea la última pandemia, del Panel Independiente de Preparación y Respuesta ante las Pandemias, copresidido por Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda, y Ellen Johnson Sirleaf, ex presidente de Liberia, establecido hace un año por la Asamblea Mundial de la Salud. No hubo espacio para analizar las siete recomendaciones puntuales que el panel formula para garantizar que un futuro brote no se convierta en pandemia . Procedo ahora a resumirlas.

1. Llevar la preparación y la respuesta ante las pandemias al más alto nivel del liderazgo político. Reunir a los líderes políticos, en septiembre de 2021 en una asamblea general extraordinaria de la ONU, destinada a convenir un nuevo régimen mundial de preparación y respuesta ante las pandemias, dirigido por un consejo mundial de amenazas sanitarias, integrado por los propios líderes. Aprobar, en ese entorno y en un plazo de seis meses, un convenio marco sobre las pandemias.

2. Reforzar la independencia, autoridad y financiación de la OMS. El panel recoge y respalda diversas reformas de la OMS como organismo especializado de Naciones Unidas. En especial, excluir la relección de su director general tras un solo periodo de siete años; asegurar que las cuotas cubran al menos dos tercios del costo de los programas básicos, y capacitar a la OMS para ejercer una función de liderazgo, convocatoria y coordinación en cuanto a los aspectos operativos de la respuesta de emergencia a una pandemia .

3. Invertir en preparación ahora para evitar la próxima crisis. El panel propone una serie de medidas para responder a eventuales brotes de Covid-19, a través de la movilización de recursos financieros específicos para los países en desarrollo. Subraya la importancia de un monitoreo efectivo sobre la oportunidad y alcance de las mismas. En lo que quizá constituya la más polémica de sus propuestas, indica que, [c]omo parte de la consulta del artículo cuarto con los países miembros, el FMI debería incluir de forma sistemática una evaluación de la preparación frente a pandemias, como parte de su examen de los planes de respuesta en materia de política económica .