Con ese dinero pagaron costosas campañas de mentiras e intimidación a través de los medios y de las redes sociales. Su blanco fueron las capas medias y altas, los productores agropecuarios, los grupos religiosos. Inventaron complots contra la Iglesia, contra la propiedad privada, contra la vida, contra el agua de Chihuahua, contra la familia . Promovieron la guerra sucia de muy variadas formas. Montaron grupos de choque para atacar a los promotores del voto por Morena. Y por si estas armas duras no funcionaban, ofrecieron incentivos a trabajadores de maquilas y empresas si votaban por rescatar a Chihuahua y a México del comunismo.

También jugó fuerte la inconformidad de ciertos sectores, como burócratas federales, trabajadores de la salud, pequeños comerciantes, desempleados, agricultores y ganaderos que se sienten afectados por las políticas de la 4T. Esto hizo que se abarrotaran las casillas de las colonias de clase media y alta y que se incrementara la participación en municipios rurales claves. Miedo, inconformidad y dinero fueron grandes promotores de la cruzada anti-Morena.

Los organismos electorales también pusieron su parte. Dificultaron enormemente el voto en las colonias populares. Algunas secciones electorales se dividieron sin informar suficientemente a los electores, quienes luego tenían que peregrinar de casilla en casilla a ver en cuál les tocaba, hasta que el calor de 37 grados los disuadía de su convicción cívica. Esto afectó más a los más pobres, a las personas mayores, es decir, a los beneficiarios de los programas sociales federales. De los casi 700 mil que hay en el estado, una buena parte o no pudo o no quiso movilizarse.

La coalición de intereses que se opone a la Cuarta Transformación está actuando articuladamente. En regiones más conservadoras no tiene empacho en llamar a una cruzada para rescatar los santos lugares del capital y del privilegio, En las más progresistas aprovecha la inconformidad de algunos sectores para golpear al gobierno de López Obrador.

Es comprensible la satisfacción por los triunfos de Morena en varias gubernaturas y congresos locales. Sin embargo, no hay que minimizar los procesos en curso no sólo en Chihuahua, sino en varias capitales de estados y en la Ciudad de México. Hay que atender la inconformidad de sectores sociales que se sienten desatendidos y maltratados, hay que articular una contraofensiva ideológica que vaya más allá de la descalificación del conservadurismo y reivindique las libertades, la justicia, la honestidad y las diferencias. Hay que construir poder desde abajo, no sólo conservar, aumentar o retener el de arriba.