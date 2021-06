Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 10 de junio de 2021, p. 8

La diputada Dulce María Sauri Riancho, ex presidenta del PRI, rechazó un eventual acuerdo con Morena para darle la mayoría en la Cámara de Diputados como lo planteó el Presidente de la República. No somos Judas, seguiremos en el bloque opositor .

Otra ex presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, coincidió en que su partido no busca ningún acuerdo legislativo con el partido en el gobierno. Ambas reconocieron que no le fue bien al PRI en la elección, en las que perdió ocho gubernaturas donde era gobierno.

Sauri Riancho refirió que en el lenguaje beisbolero, el Ejecutivo lanzó al PRI una bola ensalivada , y trató de sembrar la sombra de la sospecha, en el sentido de que podría jalar al tricolor cuando quisiera, “pero ahí el señor Presidente está muy equivocado.

Somos un partido que lucha y tiene muy claro que la confianza que le dio la sociedad al PRI, en una coalición opositora, es para hacer valer la pluralidad, la diversidad y la democracia. No somos Judas , recalcó la también presidenta de la Cámara de Diputados.

La política yucateca advirtió que “no es problema de alianzas para sacar reformas constitucionales. El tema central es el momento y la forma como el Presidente de la República habla de lo que hemos hecho, no sólo el PRI, sino los distintos partidos opositores para alcanzar esa mayoría calificada, y la sombra de la sospecha va en sentido de decir al PRI: lo podemos jalar cuando queramos y ahí el señor Presidente está muy equivocado’’.