Al hacer el anuncio oficial, el presidente López Obrador dijo que “en este segundo tramo de gobierno queremos mantener –después de las elecciones federales para la integración de la nueva legislatura– la estabilidad macroeconómica, la política económica que nos ha dado muy buenos resultados porque, a pesar de la pandemia, la crisis se ha ido superando; vamos saliendo, lo hemos hecho mejor, con todo respeto, que en otros países, y no nos hemos endeudado, esto es importantísimo: todos los países, casi todos, con la pandemia, recurrieron a contratar deuda, nosotros no lo hicimos”.

Ramírez de la O (egresado de la UNAM, con un doctorado en la Universidad de Cambridge, Reino Unido) es el tercer secretario de Hacienda de la temporada. El primero fue Carlos Urzúa, quien no aguantó el paso, resultó ser una suerte de neoliberal vergonzante (de 2000 a 2003 fungió como secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, con el propio Andrés Manuel) y terminó al servicio del último secretario de Gobernación del Borolas, Alejandro Poiré (ex director del Cisen y acérrimo enemigo de AMLO), porque, según dijo, durante mi gestión mis convicciones no encontraron eco . Lo relevó Arturo Herrera, hasta entonces subsecretario de la citada dependencia (por cierto este funcionario también relevó a Urzúa en la Secretaría de Finanzas del gobierno del DF), quien ahora apunta para ser el gobernador del Banco de México (lo tiene que ratificar el Senado de la República), en donde todavía despacha el peñanietista Alejandro Díaz de León.

Se trata, dijo López Obrador, de un cambio para bien de nuestro país. Ahora vamos a tener tranquilidad porque el movimiento que nos puso aquí en la Presidencia salió bien en las elecciones, vamos a tener la mayoría para que se cuente con el presupuesto que se requiere. El Congreso, en particular la Cámara de Diputados, tiene como facultad exclusiva la autorización del presupuesto y se necesita la mitad más uno, una mayoría simple, y eso ya se logró el domingo pasado. Esto nos permite, no sólo tener la seguridad de que vamos a contar con el presupuesto suficiente para financiar los programas de desarrollo y de bienestar, sino que también podemos hacer una proyección de presupuesto multianual hasta el 24, porque en el caso de las pensiones a los adultos mayores van a ir aumentando poco a poco hasta que en enero de 2024 el adulto mayor reciba el doble de lo que está recibiendo en la actualidad, pero para eso requerimos hacer una proyección de ingresos y también de cómo vamos a ir aumentando el presupuesto en cada una de las partidas. Que no haya nerviosismo, que no haya incertidumbre, que se lleve a cabo este relevo de manera ordenada; seguiremos con un gobierno eficiente, austero y sobrio, y que el presupuesto le llegue de manera directa a la gente .

Las rebanadas del pastel

La yucateca Dulce María Sauri, ex dirigente nacional del tricolor, uno de los dinosaurios de ese partido y actual presidenta de la Cámara de Diputados, ayer despertó con vena chistoretera: el PRI, dijo, no es el Judas de México . ¡Y se quedó tan tranquila!

cfvmexico_sa@hotmail.com